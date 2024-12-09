Лепс выступит перед матчем «России 25» и сборной мира на Кубке Первого канала
Григорий Лепс станет специальным гостем матче сборной России.
Эстрадный певец выступит на церемонии открытия Кубка Первого канала и в перерывах матча между «Россией 25» и сборной мира, составленной из легионеров КХЛ.
Матч пройдет 12 декабря на «СКА-Арене».
Роман Ротенберг ранее называл Григория Лепса «давним другом СКА и сборной России».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ФХР
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