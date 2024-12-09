Кожевников о Тамбиеве: «Трижды перетасовал команду, «сжег» двух менеджеров, выбросил большие деньги, назвал наш хоккей колхозом. А мы издеваемся над российскими тренерами»
– Что еще хотели бы обсудить?
– Наше преклонение перед иностранными тренерами. Эту моду от некоторых клубов подхватила даже КХЛ, пригласив в свою сборную Леонида Тамбиева.
Не понимаю, кому КХЛ хочет что-то показать и доказать.
В Латвии откровенный беспредел по отношению к нашей стране, все российское поражается в правах. А мы хотим быть хорошенькими и всем понравиться. Зачем, кому, для чего?
– Но «Адмирал» Тамбиева вроде бы неплохо проводит этот сезон.
– Послушайте, данный латвийский специалист работает во Владивостоке уже третий сезон. За это время любой российский тренер был бы уволен как минимум трижды – особенно после прошлогоднего провала.
А Тамбиев уже трижды перетасовал команду, «сжег» двух менеджеров, выбросил большие деньги, назвал наш хоккей колхозом. И ничего – как с гуся вода.
У нас на рынке много безработных российских тренеров, которые много лет верой и правдой служили своей стране.
А мы не даем им шанса, издеваемся над ними, вытираем о них ноги, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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