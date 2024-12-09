Николишин об обмене из «Авангарда»: «Нужно было играть в свою игру, брать на себя, а я пытался подстроиться под кого-то»
Нападющего в октябре обменяли в «Барыс».
– После ухода из «Амура» вы сказали, что дело там было в человеческом отношении. Каким в этом плане получился обмен из «Авангарда»?
– Разные ситуации. С «Амуром» не было контракта.
В «Авангарде» был контракт, клуб полностью распоряжался правами на меня. Я оказался не нужен в Омске, поэтому меня обменяли. Какие могут быть вопросы к ним?
– Был ли разговор с тренерским штабом и руководством перед уходом?
– Да, пообщался и с Сергеем Звягиным, и с руководством. Мне все объяснили.
Я понял, что до меня хотели донести. Это решение клуба. Я за него не в ответе. Мне оставалось только принять его.
– Сергей Звягин говорил, что это решение менеджмента. Значит ли это, что он не хотел вашего ухода?
– Трудно сказать. Думаю, что да. Тренер тренирует, а генеральный менеджер отвечает за подбор игроков. Кажется, это так работает.
– Как считаете, что привело к вашему обмену из «Авангарда»?
– Нужно было просто играть в свою игру, а я пытался подстроиться под кого-то. Нужно было больше брать на себя и играть в свой хоккей, – сказал Иван Николишин.
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