Пойнт – 3-й игрок в истории «Тампы», набравший по 4+ очка в 2 матчах подряд. Он идет 3-м в гонке снайперов НХЛ с 18 голами в 21 игре
Брэйден Пойнт – 3-й игрок в истории «Тампы» с 4+ очками в 2 матчах подряд.
Форвард «Лайтнинг» забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2).
В прошлом матче с «Сан-Хосе» на счету 28-летнего нападающего был ассистентский покер.
До него по 2 подряд матча с 4+ очками проводили только 2 игрока в истории клуба – Никита Кучеров (5 раз) и Стивен Стэмкос (1).
В текущем сезоне Пойнт набрал 29 (18+11) очков в 21 игре.
Канадец идет на 3-м месте в гонке снайперов, уступая только Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 19 шайб в 27 играх) и Сэму Райнхарту («Флорида», 19 в 28).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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