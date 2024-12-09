Шестеркин не вошел в заявку «Рейнджерс» на матч с «Сиэтлом» из-за рождения ребенка. Куик пропустил 6 шайб после 21 броска

Игорь Шестеркин пропустил матч «Рейнджерс» с «Сиэтлом» из-за рождения ребенка.

Российский вратарь, недавно подписавший новый контракт с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов, не вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата с «Кракеном» (5:7).

Это было связано с тем, что у его жены Анны начались роды.

Ребенок станет вторым в семье Шестеркиных – в августе 2022 года на свет появился сын Тимофей.

Ворота команды в матче защищал Джонатан Куик , пропустивший 6 шайб после 21 броска (последнюю «Сиэтл » забросил в пустые ворота). Его сменщиком был вызванный из АХЛ Дилан Гаранд.