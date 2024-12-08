Бобровский вышел на 11-е место по победам в истории НХЛ (408), обогнав Холла. По победам в играх без серий буллитов – на 16-е

Сергей Бобровский вышел на 11-е место по победам в истории НХЛ (408).

Вратарь «Флориды» отразил 28 из 29 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (3:1).

Победа стала для него 12-й в текущем сезоне и 408-й за карьеру в рамках регулярок (в 718 играх).

Бобровский вышел на чистое 11-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу выигранных матчей, обогнав Гленна Холла (407 в 906).

В топ-5 входят Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 566 в 1032), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963).

За ними следуют Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837) и Тони Эспозито (423 в 886).

При этом по числу побед без учета матчей с сериями буллитов (введены с сезона-2005/06) Бобровский (375) вышел на чистое 16-е место в истории лиги, обогнав Джона Ванбисбрука (374).

В топ-15 входят Бродер (649), Руа (551), Флери (501), Белфор (481), Джозеф (447), Савчук (445), Плант, Луонго (оба – по 437), Эспозито (423), Холл (407), Грант Фюр (403), Лундквист (399), Крис Осгуд (391), Майк Вернон (385) и Доминик Гашек (384).