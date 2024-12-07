Трамвай в Барнауле украсят портретами хоккеистов «Динамо-Алтай». Это подарок клуба к 70-летию хоккея в Алтайском крае

В Барнауле появится трамвай с символикой клуба «Динамо-Алтай».

Художники украсят вагон символикой хоккейного клуба, нанесут портреты игроков и знаковые элементы команды, сообщает «Алтайская правда».

Проект приурочен к 70-летию хоккея в Алтайском крае и станет подарком для жителей города от «Динамо-Алтай ». Организаторы сообщили, что трамвай планируют запустить на линию к Новому году.

Если проект получит положительные отзывы, клуб Olimpbet ВХЛ может создать мурал, посвященный алтайским хоккеистам. Арт-объект украсит фасад одного из домов Барнаула.