Трамвай в Барнауле украсят портретами хоккеистов «Динамо-Алтай». Это подарок клуба к 70-летию хоккея в Алтайском крае
В Барнауле появится трамвай с символикой клуба «Динамо-Алтай».
Художники украсят вагон символикой хоккейного клуба, нанесут портреты игроков и знаковые элементы команды, сообщает «Алтайская правда».
Проект приурочен к 70-летию хоккея в Алтайском крае и станет подарком для жителей города от «Динамо-Алтай». Организаторы сообщили, что трамвай планируют запустить на линию к Новому году.
Если проект получит положительные отзывы, клуб Olimpbet ВХЛ может создать мурал, посвященный алтайским хоккеистам. Арт-объект украсит фасад одного из домов Барнаула.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Алтайская правда»
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