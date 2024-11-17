Браташ о Подъяпольском: «Лучший голкипер КХЛ. Не случайно за Владом охотится половина лиги» 

Олег Браташ назвал Владислава Подъяпольского лучшим вратарем КХЛ.

– Что скажете о лидерах «Лады»?

– Наша главная звезда, безусловно, вратарь Подъяпольский. Знал, что он хороший голкипер, но все равно его игра превзошла мои ожидания. Мы много работали, и не случайно за Владом сегодня охотится половина лиги. На мой взгляд, это лучший голкипер этого чемпионата, – сказал экс-тренер «Лады».