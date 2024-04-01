Брендан Лемье о Кузнецове: «Позитивный парень. Он все время улыбается, его всегда слышно»

Брендан Лемье высказался о позитивном характере Евгения Кузнецова.

Россиянин перешел в «Каролину» в результате обмена из «Вашингтона» перед дедлайном. В 13 матчах за новую команду он набрал 6 (2+4) очков.

« – позитивный парень. Он все время улыбается, его всегда слышно. От него веет позитивом.

У него всегда много энергии, хорошее настроение. Он общительный, быть с ним в компании приятно», – сказал форвард «Харрикейнс».