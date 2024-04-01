Брендан Лемье о Кузнецове: «Позитивный парень. Он все время улыбается, его всегда слышно»
Брендан Лемье высказался о позитивном характере Евгения Кузнецова.
Россиянин перешел в «Каролину» в результате обмена из «Вашингтона» перед дедлайном. В 13 матчах за новую команду он набрал 6 (2+4) очков.
«Кузи – позитивный парень. Он все время улыбается, его всегда слышно. От него веет позитивом.
У него всегда много энергии, хорошее настроение. Он общительный, быть с ним в компании приятно», – сказал форвард «Харрикейнс».