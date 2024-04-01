Брендан Лемье о Кузнецове: «Позитивный парень. Он все время улыбается, его всегда слышно»

Теги Каролина НХЛ Евгений Кузнецов Брендан Лемье Хоккей

Брендан Лемье высказался о позитивном характере Евгения Кузнецова.

Россиянин перешел в «Каролину» в результате обмена из «Вашингтона» перед дедлайном. В 13 матчах за новую команду он набрал 6 (2+4) очков. 

«Кузи – позитивный парень. Он все время улыбается, его всегда слышно. От него веет позитивом. 

У него всегда много энергии, хорошее настроение. Он общительный, быть с ним в компании приятно», – сказал форвард «Харрикейнс». 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ grek087
Учитывая бэкграунд это подозрительно. Кузя возьмись за ум!
Не надоело??? Умное бы написали что-нибудь лучше…
+2
0
+2
Ответ Namaste_88
Не надоело??? Умное бы написали что-нибудь лучше…
Бэкграунд же ☝️🧐
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий