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«Хватит ныть, бро! Вы ноете из-за всякой херни!» Что я узнал из документалки «Амазона» про Кубок Стэнли

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Осторожно: спойлеры.

Сериал Face-off: Inside The NHL – важная премьера, с которой «Амазон Прайм» пришел в мир НХЛ. Стриминг-сервис показывает игры понедельника в этом сезоне (и продолжит в следующем); говорят, что с сезона-2026/27 он может выкупить права на все матчи лиги.

Шесть первых серий про хоккей в истории AP – путешествие по плей-офф-2024 глазами героев: Нюландер, Пастрняк, Форсберг, Айкел, Мэттью Ткачак, Джереми Сваймен, Куинн Хьюз, Труба, Ландескуг, снова Мэттью и Макдэвид. Да, наших нет.

Это документальная история, так что сюжет заспойлерить сложно: «Бостон» пройдет «Торонто», «Флорида» обыграет «Бостон». В финале победит Ткачак, хотя Макдэвид как следует упрется.

Самое интересное в сериале – детали. Ниже – почти все. Но если у вас есть возможность посмотреть – сделайте это, потому что атмосфера там топ, и передать ее текстом невозможно. Лучше увидеть.

И да, кое-какие детали уже лежат у меня в канале.

1. Нюландер и Пастрняк играли вместе в шведской лиге за «Седертелье». Внимательные читатели знают это по eliteprospect, но вот такого кадра вы там не найдете.

«Мы не могли разговаривать, – вспоминал Вильям, – потому что он не говорил по-английски, а я не знаю чешского. Но у нас была прекрасная химия».

«В том возрасте он был намного лучше меня, – признавался Давид, – и точно должен был быть задрафтован. Я мог учиться у него. Одно из самых счастливых воспоминаний.

Но одно из самых тяжелых тоже из того времени. Когда мне было 17 лет, умер мой отец. Это были трудные времена. Я проводил много времени на льду, с Вилли. Я старался находиться там как можно дольше, чтобы не идти домой в пустую квартиру».

2. Судя по всему, «на здоровье» по-чешски – «на здрави».

3. У Нюландера дома живут два великолепных лабродудля.

«Вот почему я люблю собак: приходишь домой после важной игры – пришло время вывести их на прогулку. И это все, что их волнует. Им неважно, играл ли ты как дерьмо. Им неважно, был ли ты великолепен. Они просто рады тебя видеть».

4. Во время четвертой игры с «Бостоном» Нюландер наорал на Мэттьюса:

«Хватит ныть, бро! В этом проблема: вы ноете из-за всякой херни!»

Так что, похоже, его 11,5 млн – не такая уж и переплата.

5. После одного из поражений от «Торонто» в плей-офф Джим Монтгомери сказал, что Паста должен дать команде больше.

После этого тренер позвал Давида в кабинет на разговор: «Ты увидишь в медиа, что я сказал про тебя».

«Я остановил его, – рассказал Пастрняк. – и сказал, что не был в лучшей форме и должен быть лучше».

6. Игрокам НХЛ ставят иголки с электродами.

7. «Нэшвилл» в полном составе собирался на концерт U2 в Вегасе. Но случилось поражение от «Далласа» со счетом 2:9 – и Барри Троц сказал: «Меня не волнует, что вы купили билеты, вы никуда не пойдете».

После этого «Предс» выдали серию 8-0-0 (8 побед в основное время подряд).

8. У Джека Айкела, как и у Макдэвида, есть личный шеф-повар.

Нет, готовит не Ши Теодор, это Ши жмет руку шефу Айкела. Его зовут Дэйв.

9. Разминка вратарей иногда может выглядеть совсем странно.

10. Сваймен играет на гитаре. Причем не как я, а прям нормально.

11. У Мэттью Ткачака есть ритуал: перед каждой домашней игрой он выезжает на одно и то же место на пляже.

«Я прыгаю в воду, бегу обратно в машину, еду домой и ныряю в бассейн».

12. В доме Мэттью готовит Кит.

– Откуда столько дыма, пап? Ты хочешь поджечь дом?

– Заткнись, пока я готовлю.

13. В тот вечер, когда Кит Ткачак закончил карьеру, Мэттью и Брэди остались вдвоем на пустой арене «Сент-Луиса» – и гоняли в хоккей.

14. Во Флориде Мэттью ездит на гольф-каре, и поэтому, когда идет дождь, поездка получается прям странная.

15. Травму, из-за которой Ландескуг пропустил два года, он получил еще в ковидном 2020-м, в матче против «Далласа» – от конька Кэйла Макара.

«Мы не думали, что там все так плохо, – рассказал Гэйб. – Но оказалось, что порвалась часть моей четырехглавой мышцы бедра. И становилось хуже в сезоне-2021/22. Я мог играть в плей-офф-2022, но после этого урона было слишком много, чтобы думать о чем-то, кроме операции по трансплантации хряща».

16. Джейсон Труба своего рода художник.

И это не шутка: работы, созданные вот таким образом, Джейсон выставил на продажу – их можно купить на его сайте за 150 долларов.

17. А еще хоккеистам ставят банки.

18. В раздевалке «Ойлерс» Перри сидит с Хайманом и Кэйном.

19. Драйзайтль смотрит сериал «Друзья» (и передает привет Витале Суворову).

– Очень приятно видеть, как много людей радуются, глядя на тебя. И иногда это трудно описать, потому что мы не разгуливаем, думая, что мы «Битлз». Мы обычные парни, дома едим чипсы или смотрим «Друзей».

– Сериал?

– Ну да, сериал.

20. Помните, в финале-2023 Ткачак получил травму? Так вот там была самая настоящая жесть.

«Меня ударили в третьей игре. И я думал, может ребро повредили или выбили плечо. Я не предполагал ничего сумасшедшего. Но потом врачи сделали тесты – и такие: «Мэттью, все плохо». Перелом грудины, вывихнутые суставы. Мышцы спазмировали прямо до головы, через всю шею. И вся часть от сюда (показал на голову) до сюда (показывает грудь) просто отключилась».

«Они думали, что я больше не сыграю. Но я решил: «Так, я так просто не сдамся».

«Мы были уверены, – подхватил клубный врач, – что он не собирается играть. Но он пришел и сказал: «Слушайте, это не обо мне. Это о командной культуре». Мы ответили: «Окей, тогда подними руку». А он: «Давайте найдем способ сделать это, я могу сыграть еще один матч».

И следующим утром Брэди поднял его из кровати, а тот жутко кричал от боли».

«Это была самая жуткая вещь в моей жизни, – вспоминал Брэди. – Я подхватил его, как в больших медвежьих обнимашках, и медленно поднял. А он просто вздрагивал от боли. Тогда я подумал: «Не верю, что он может сыграть».

«Я вышел на лед и достиг точки, – объснил Мэттью, – на которой понял, что больше не могу сыграть».

21. Мэттью Ткачак – вылитый Кит в молодости. Вот это Мэттью.

А вот это – молодой Кит с новорожденным Мэттью на руках.

22. Сами игроки называют Макдэвида и близко не «Макди». Его прозвище – Дэйво. По крайней мере, Перри называет его именно так.

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Фото: primevideo.com

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