Мичков – самый молодой игрок в истории «Филадельфии» с 3 ассистами за период
Матвей Мичков – самый молодой игрок в истории «Флайерс» с 3 ассистами за период.
Форвард «Филадельфии» сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:7).
На счету 19-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 24 играх в дебютном сезоне в лиге.
Все шайбы с участием Мичкова пришлись на второй период. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, сделавшим 3 ассиста в одной 20-минутке.
Также он стал 4-м игроком в истории клуба, сделавшим 3 передачи в одном матче в возрасте до 20 лет. Ранее это удавалось Петеру Зезелю (1985 год), Глену Сибруку (1987) и Эрику Линдросу (1992).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости