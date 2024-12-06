Мичков – самый молодой игрок в истории «Филадельфии» с 3 ассистами за период

Матвей Мичков – самый молодой игрок в истории «Флайерс» с 3 ассистами за период.

Форвард «Филадельфии» сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:7).

На счету 19-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 24 играх в дебютном сезоне в лиге.

Все шайбы с участием Мичкова пришлись на второй период. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, сделавшим 3 ассиста в одной 20-минутке.

Также он стал 4-м игроком в истории клуба, сделавшим 3 передачи в одном матче в возрасте до 20 лет. Ранее это удавалось Петеру Зезелю (1985 год), Глену Сибруку (1987) и Эрику Линдросу (1992).