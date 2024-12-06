«Чикаго» уволил Ричардсона. Клуб идет последним в общей таблице НХЛ

«Чикаго» уволил Люка Ричардсона с поста тренера.

Исполняющим обязанности тренера «Блэкхокс» назначен 49-летний швед Андрес Соренсен, возглавляющий «Рокфорд», фарм-клуб «Чикаго » в АХЛ.

Ричардсон тренировал «Блэкхокс» последние три сезона. После 26 игр в текущем чемпионате команда с 18 очками занимает последнее место в общей таблице НХЛ , проиграв последние четыре матча.