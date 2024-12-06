«Чикаго» уволил Ричардсона. Клуб идет последним в общей таблице НХЛ
«Чикаго» уволил Люка Ричардсона с поста тренера.
Исполняющим обязанности тренера «Блэкхокс» назначен 49-летний швед Андрес Соренсен, возглавляющий «Рокфорд», фарм-клуб «Чикаго» в АХЛ.
Ричардсон тренировал «Блэкхокс» последние три сезона. После 26 игр в текущем чемпионате команда с 18 очками занимает последнее место в общей таблице НХЛ, проиграв последние четыре матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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