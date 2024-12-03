«Чикаго» проиграл 3 матча подряд и 9 из последних 12. Клуб занимает последнее место в общей таблице НХЛ
«Чикаго» проиграл 3 матча подряд и 9 из последних 12.
Сегодня «Блэкхокс» уступили «Торонто» (1:4).
Команда Люка Ричардсона набрала 18 очков в 25 играх и занимает последнее место в общей таблице НХЛ.
В прошлом сезоне «Чикаго» занял итоговое 31-е место в таблице, в сезоне-2022/23 – 30-е.
В плей-офф клуб не попадал с 2020 года (из-за ситуации с пандемией коронавируса число участников тогда было увеличено).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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