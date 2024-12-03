«Чикаго» проиграл 3 матча подряд и 9 из последних 12. Клуб занимает последнее место в общей таблице НХЛ

«Чикаго» проиграл 3 матча подряд и 9 из последних 12.

Сегодня «Блэкхокс» уступили «Торонто » (1:4).

Команда Люка Ричардсона набрала 18 очков в 25 играх и занимает последнее место в общей таблице НХЛ .

В прошлом сезоне «Чикаго » занял итоговое 31-е место в таблице, в сезоне-2022/23 – 30-е.

В плей-офф клуб не попадал с 2020 года (из-за ситуации с пандемией коронавируса число участников тогда было увеличено).