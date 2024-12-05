Журналист ESPN Вышински назвал Капризова самым ценным игроком первой части сезона НХЛ
Журналист ESPN отметил игру Кирилла Капризова в сезоне НХЛ.
Репортер Грег Вышински назвал российского нападающего «Миннесоты» самым ценным хоккеистом первой части регулярного чемпионата НХЛ.
В этом сезоне Кирилл Капризов набрал 39 (16+23) очков в 24 матчах чемпионата. Уайлд лидируют в общей таблице лиги.
Кирилл делит первую строчку в гонке бомбардиров месте с Мартином Нечасом и Нэтаном Маккинноном.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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