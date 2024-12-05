Селебрини – главный фаворит на «Колдер Трофи» по версии The Score. Мичков – 2-й, Станковен – 4-й
Макклин Селебрини – главный фаворит на «Колдер Трофи» по версии The Score.
The Score представил промежуточный рейтинг претендентов на приз, который вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Первое место занял форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини.
Рейтинг выглядит следующим образом:
5. Лэйн Хатсон («Монреаль»);
4. Логан Станковен («Даллас»);
3. Дастин Вульф («Калгари»);
2. Матвей Мичков («Филадельфия»);
1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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