Маршессо – третий незадрафтованный действующий хоккеист с 500 очками в НХЛ. Еще два таких игрока – Панарин и Зукарелло

Джонатан Маршессо набрал 500 очков в НХЛ.

33-летний нападающий «Нэшвилла » забил гол в матче регулярного чемпионата против «Торонто » (2:3).

Этот результативный балл стал 500-м в НХЛ для канадского форварда. На данный момент на его счету 500 (235+265) баллов в 664 матчах в регулярках.

Джонатан Маршессо – третий действующий хоккеист, который добрался до отметки 500 очков, будучи незадрафтованным. Еще два таких игрока – Артемий Панарин (810) и Матс Зукарелло (650).

В этом сезоне Маршессо набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 9» в 26 матчах чемпионата.