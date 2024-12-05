Маршессо – третий незадрафтованный действующий хоккеист с 500 очками в НХЛ. Еще два таких игрока – Панарин и Зукарелло
Джонатан Маршессо набрал 500 очков в НХЛ.
33-летний нападающий «Нэшвилла» забил гол в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (2:3).
Этот результативный балл стал 500-м в НХЛ для канадского форварда. На данный момент на его счету 500 (235+265) баллов в 664 матчах в регулярках.
Джонатан Маршессо – третий действующий хоккеист, который добрался до отметки 500 очков, будучи незадрафтованным. Еще два таких игрока – Артемий Панарин (810) и Матс Зукарелло (650).
В этом сезоне Маршессо набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 9» в 26 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости