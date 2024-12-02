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Никитин о 3:0: «Локомотив» готовился к серьезному сопернику. «Адмирал» всегда хорошо играет перед своими болельщиками»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Ярославский клуб одержал победу со счетом 3:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Серьезно готовились к серьезному сопернику. Во Владивостоке хорошая поддержка, перед своими болельщиками «Адмирал» играет всегда очень серьезно, поэтому мы довольны этой победой. Провели качественную игру и заслуженно победили.

– Почему прилетели лишь за три часа до матча?

– Мы всегда так делаем, – сказал Никитин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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