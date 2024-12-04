Ротенберг поздравил экс-защитника СКА Меньшикова с 80-летием: «Константин Владимирович – по-настоящему хоккейный человек. Он родился в Хабаровске, но стал настоящим ленинградцем»

Роман Ротенберг поздравил Константина Меньшикова с днем рождения.

«Сегодня 80-летие отмечает Константин Меньшиков – бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР-1971.

Константин Владимирович – по-настоящему хоккейный человек: родился в семье тренера, жил по соседству со Всеволодом Бобровым, тренировался у Анатолия Тарасова . В СКА Меньшиков пришел в 1964-м, в дебютный сезон Николая Георгиевича Пучкова, и помог команде не только взять первые в истории клуба медали чемпионата СССР, но и выиграть Кубок Шпенглера, дважды выйти в финал Кубка страны.

Недавно нам удалось установить, что именно Меньшиков, а не Тони Мортенссон – рекордсмен СКА по количеству проведенных подряд матчей. 229 игр без перерыва, шесть лет – ни единой паузы.

Хоть он и родился в Хабаровске, а рос в Москве, но сумел стать настоящим ленинградцем – в городе Меньшикова любили, а он после окончания карьеры остался здесь, воспитывал молодежь, потом начал работать в судействе.

С днем рождения, Константин Владимирович! Крепкого вам здоровья, побольше поводов для радости, и пусть любимая игра продолжает приносить позитивные эмоции!» – написал главный тренер СКА.