Подколзин про Макдэвида и Драйзайтля: «У нас с Гавриковым есть определение: «Другие ребята». Такие же люди, а на льду на голову выше всех. Продолжают разрывать под давлением»
– Столько восторгов от всех в НХЛ по поводу связки Коннор Макдэвид – Леон Драйзайтль. Ты же видел их игру даже не из первого ряда, а выходил на одну сцену. Космос?
– У нас с Владом Гавриковым между собой есть такое определение: «Другие ребята». Когда говорим про очень сильных игроков.
Так вот Макдэвид и Драйзайтль – это совсем другие ребята. Смотришь: вроде такие же люди. А на льду на голову выше всех.
И это при том, что все команды на них выходят с особым заданием. У нас в «Ванкувере» постоянно на собраниях [о них] говорили. И с таким давлением они продолжают разрывать. Мне такие партнеры, понятно, в новинку. Поэтому смотрю и кайфую.
Пытаюсь чего-нибудь подметить, какие-то мелочи. Хотя бы как Драйзайтль бросает с неудобной. От Макдэвида же мне вряд ли что-то по мастерству перепадет, – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
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