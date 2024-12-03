Губерниев об Овечкине: «Есть выражение – зажило как на собаке. У него регенерация тканей как у молодого, пышущего здоровьем млекопитающего»

Дмитрий Губерниев высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Вчера Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.

«Есть такое выражение – зажило как на собаке. В этом случае я сразу хочу оговориться, что я имею ввиду исключительно процессы выздоровления Александра .

Это значит, что у него регенерация тканей совсем как у молодого, пышущего здоровьем млекопитающего», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .