Губерниев об Овечкине: «Есть выражение – зажило как на собаке. У него регенерация тканей как у молодого, пышущего здоровьем млекопитающего»
Дмитрий Губерниев высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Вчера Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.
«Есть такое выражение – зажило как на собаке. В этом случае я сразу хочу оговориться, что я имею ввиду исключительно процессы выздоровления Александра.
Это значит, что у него регенерация тканей совсем как у молодого, пышущего здоровьем млекопитающего», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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