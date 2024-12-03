Фетисов о возможном возвращении России на турниры: «Не надо слушать баек. Нашей федерации нужно лучше работать»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении России на турниры.

«Нашей федерации нужно лучше работать, чтобы нас вернули на международную арену.

Люка Тардифа выбрали президентом ИИХФ на конгрессе в Санкт-Петербурге в 2021 году, а он творит чудеса по отношению к России.

Не надо слушать никаких баек, нашей федерации нужно плодотворно работать», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.