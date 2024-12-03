Новиков об иностранных тренерах: «Мы расписались в том, что у нас нет тренерской преемственности. В КХЛ есть тренеры без биографии. По каким критериям их набирают?»
Юрий Новиков высказался относительно приглашений иностранцев в клубы КХЛ.
«Видимо, мы расписались в том, что у нас нет тренерской преемственности, либо же все дело в политических играх. Другой причины того, почему к нам приглашают иностранных тренеров, я не вижу.
У нас любвеобильная политика ко всему. У нас около сорока команд в ВХЛ. Там работают тренеры, которые должны расти.
И их должны приглашать в КХЛ. Наверняка там есть хорошие специалисты. В этой лиге намного сложнее работать.
А у нас в КХЛ есть тренеры без биографии. По каким критериям их набирают? У тренера должен быть опыт работы, хоть в Ночной лиге.
А когда они приходят не пойми откуда, то это черт знает что», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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