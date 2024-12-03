Алексей Шевченко: «Авангард» не хочет сотрудничать с Ткачевым. Его зарплату считают слишком высокой»

«Авангард» недоволен зарплатой Владимира Ткачева.

Форвард еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне КХЛ из-за повреждения, полученного межсезонье. Ткачев порвал ахиллово сухожилие и продолжает восстановление.

В прошедшем межсезонье «Авангард » продлил контракт с хоккеистом на пять лет с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон. Ткачев является самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ .

«Новость шепотком, но с Владимиром Ткачевым не хотят сотрудничать дальше и считают, что его зарплата слишком высокая для нынешнего «Авангарда», – сказал журналист Алексей Шевченко .