Селебрини о том, что его признали 1-й звездой недели в НХЛ: «Охренеть»

Макклин Селебрини отреагировал на то, что его признали 1-й звездой недели в НХЛ.

Журналисты сообщили игроку о том, что он был назван 1-й звездой недели в лиге.

«Охренеть. Я этого не знал», – сказал 18-летний нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини.

На его счету 7 (4+3) очков в 4 играх недели.

Селебрини, Куинн Хьюз и Чикран – звезды недели в НХЛ