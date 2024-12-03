Селебрини о том, что его признали 1-й звездой недели в НХЛ: «Охренеть»
Макклин Селебрини отреагировал на то, что его признали 1-й звездой недели в НХЛ.
Журналисты сообщили игроку о том, что он был назван 1-й звездой недели в лиге.
«Охренеть. Я этого не знал», – сказал 18-летний нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини.
На его счету 7 (4+3) очков в 4 играх недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Шэна Пэна
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