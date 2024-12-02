Кожевников о Задорове: «То ли он клюшкой Малкина ткнул, то ли антенной приемника с вражескими голосами. Подленький поступок – и очередной плевок в колодец»

Александр Кожевников раскритиковал Никиту Задорова, ударившего Евгения Малкина.

– Старался не комментировать игру защитника «Бостона » Задорова , чтобы после всей прошлогодней истерии меня не обвинили в каком-то специальном отношении.

В «Бостоне» ему этим летом выписали отличный контракт. Казалось бы, вся шелуха наконец-то должна слететь. Забудь обо всех этих CNN и радужных майках, покажи хороший хоккей, помоги команде, прогрессируй!

Но нет, ничего подобного не происходит. Задоров лидирует в защите «Бостона» разве что по штрафному времени, он только четвертый защитник команды по набранным очкам. Опять много индивидуальных ошибок, неповоротливой игры. А самое главное, что команда слабо стартовала, и тренер уже уволен. Вот вам и ответы на все вопросы – опять полный набор шелухи.

– Как прокомментируете обмен ударами Задоров – Малкин?

– Меня удивили вялые комментарии в нашей прессе, как будто все стесняются сказать правду. Так вот я скажу.

Женя Малкин – уважаемый хоккеист, ветеран, много выиграл в сборной, еще больше – в клубе. Великий!

И тут человек с лавочки, который никогда ничего не выигрывал и, подозреваю, вряд ли когда-нибудь что-то выиграет, исподтишка ткнул Малкина в спину . То ли клюшкой, то ли антенной своего приемника с вражескими голосами (смеется). Подленький поступок – и очередной плевок в колодец, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Уровень Задорова – как раз «Сибирь». Епанчинцев нашел бы ему место во второй паре». Кожевников о словах Никиты про отправку в Сибирь при приезде в Россию