«Уровень Задорова – как раз «Сибирь». Епанчинцев нашел бы ему место во второй паре». Кожевников о словах Никиты про отправку в Сибирь при приезде в Россию

Теги Сибирь Ванкувер Вадим Епанчинцев НХЛ КХЛ Александр Кожевников Никита Задоров Хоккей

Александр Кожевников высказался о словах Никиты Задорова про отправку в Сибирь.

Защитник «Ванкувера» ранее заявил, что «сразу же окажется в Сибири» в случае возвращения в Россию. 

В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга.

– Что скажете по Задорову? Вы критиковали его обмен в «Ванкувер» – якобы лишь за мешок картошки, но защитник выдал отличный плей-офф – с четырьмя голами...

– Ушлый парень, ведет себя как настоящий американец. По-прежнему выдает интервью, приятные уху североамериканцев и увеличивающие его цену в НХЛ. Хотя слышал, что это не его слова – все делается под диктовку агента.

Игровые качества Задорова? Не переоценивал бы их. В регулярке он был в «Ванкувере» середнячком, играл немного, очков почти не набирал, порой позицию заваливал. Да, отдам должное за плей-офф – прибавил, все броски залетели. Грамотный, американский подход – выдать плей-офф, чтобы получить хороший контракт.

Интервью? Фраза то ли защитника, то ли агента о том, что его в России в случае возвращения ждет Сибирь, важнее всех его голов в плей-офф. Теперь как «беженец» получит в НХЛ прибавку (смеется).

– Сибирь его не ждет?

– Почему, все верно, ждет. Уровень Задорова – как раз «Сибирь». Чтобы доминировать в КХЛ, ему не хватает скорости, маневренности и атакующих навыков.

А вот в «Сибири» такой грамотный тренер, как Вадим Епанчинцев, нашел бы ему правильное место. Вторая пара, все меньшинство, силовая борьба, несколько драк за сезон. Приличный защитник среднего уровня КХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

7 комментариев
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Задоров своей жизненной позицией задел дырявое самолюбие лизоблюдов
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Задоров -хороший защитник,боец. Но,наверное, не стоит лезть в политику. Политика-курва.
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А Ротан бы и Сибири не подошёл. Ибо глуп. Но почему-то Кожева его так хвалит, ну так хвалит. Налицо двойные стандарты и желание угодить
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Хорошо обыграл фразу!
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...- сказал Кожевников, и открыл третью полторашку пива.
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