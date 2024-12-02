Стюарт Скиннер на вопрос о том, нашел ли «Эдмонтон» свою игру: «Да. Мы по-настоящему сплотились и держим все под контролем во всех трех зонах»

Стюарт Скиннер считает, что «Эдмонтон» нашел свою игру.

«Ойлерс» одержали 3 победы подряд – над «Рейнджерс» (6:2), «Ютой» (4:3 ОТ) и «Колорадо » (4:1).

Команда набрала 28 очков в 24 играх и находится в зоне плей-офф на Западе. Напомним, что сезон «Эдмонтон» начал с 3 поражений с разницей шайб 3:15.

– Нашли ли «Ойлерс» свою игру?

– Да. Мы по-настоящему сплотились как команда. Мы держим все под контролем во всех трех зонах. Мы верим друг в друга. Это приятно видеть.

Нужно продолжать двигаться вперед. Игра с «Колорадо» для меня получилась неплохой, но некоторые вещи я могу и улучшить, – сказал вратарь «Эдмонтона ».