Сергей Собянин: «Россия сохранила многолетние традиции великой советской хоккейной школы. Наша задача – приумножить их. В Москве в хоккей играют больше 145 тысяч детей и взрослых»

Сергей Собянин высказался о развитии хоккея в Москве.

«Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея – одного из самых популярных зимних видов спорта в стране.

Россия сохранила многолетние традиции великой советской хоккейной школы. Наша задача – приумножить их. Создаем для этого все условия.

В Москве в хоккей играют больше 145 тысяч детей и взрослых. В их распоряжении – 118 крытых всесезонных катков и свыше 1,3 тысяч сезонных. С 2011 года построены 23 спорткомплекса с ледовыми катками. До конца 2026-го откроются еще шесть.

Особое внимание уделяется подготовке хоккеистов. Она проходит на базе спортшкол «Московская академия хоккея», «Зеленоград» и «Запад». Также москвичи могут посещать занятия в спорткомплексах «МосСпортОбъект» и в бесплатных секциях «Мосгорспорта».

Проводятся ежегодные соревнования, среди них – Кубок Мэра Москвы по хоккею, московский этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба», Рождественский московский фестиваль хоккея 3х3.

Это все дает ощутимые результаты. Например, в состав сборной страны сезона-2024/2025 вошли 65 московских спортсменов. А команда Москвы заняла первое место на ХII Зимней спартакиаде учащихся (юношеской) России 2024 года», – написал мэр Москвы Сергей Собянин .