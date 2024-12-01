Воробьев о 3:1 с «Барысом»: «Не удалялись, план на игру выполнили, поэтому победили. Сложно выделить какой-то момент, все 60 минут были солидные»

Илья Воробьев подвел итоги матча против «Барыса» (3:1).

«Добротная игра с нашей стороны, выполнили план на матч. Мы разбирали «Барыс », видели, что у них в предыдущих матчах было очень много опасных контратак. Просили, чтобы их не было и все выглядело солидно.

Не удалялись, план на игру выполнили, поэтому победили. Наверное, сложно выделить какой-то момент, все 60 минут были солидные со множеством правильных решений и вещей», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.