Воробьев о 3:1 с «Барысом»: «Не удалялись, план на игру выполнили, поэтому победили. Сложно выделить какой-то момент, все 60 минут были солидные»
Илья Воробьев подвел итоги матча против «Барыса» (3:1).
«Добротная игра с нашей стороны, выполнили план на матч. Мы разбирали «Барыс», видели, что у них в предыдущих матчах было очень много опасных контратак. Просили, чтобы их не было и все выглядело солидно.
Не удалялись, план на игру выполнили, поэтому победили. Наверное, сложно выделить какой-то момент, все 60 минут были солидные со множеством правильных решений и вещей», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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