Коваленко забил «Эдмонтону» и стал 3-й звездой матча. У него 4+4 в 25 играх за «Колорадо»
Николай Коваленко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».
Форвард «Колорадо» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (1:4). Его признали третьей звездой встречи.
В активе россиянина стало 8 (4+4) очков в 25 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 6».
Сегодня Николай (12:53, 1:20 – в большинстве, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 2, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
Также он получил малый штраф за нарушение против Василия Подколзина.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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