Коваленко забил «Эдмонтону» и стал 3-й звездой матча. У него 4+4 в 25 играх за «Колорадо»

Николай Коваленко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Колорадо » стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (1:4). Его признали третьей звездой встречи.

В активе россиянина стало 8 (4+4) очков в 25 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 6».

Сегодня Николай (12:53, 1:20 – в большинстве, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 2, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.

Также он получил малый штраф за нарушение против Василия Подколзина.