Хайман о 3 шайбах в 20 играх после 54 голов в прошлом сезоне: «У меня в карьере было достаточно трудностей. Я не сужу себя по результатам – ориентируюсь на процесс»
Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман высказался о спаде своей результативности.
В текущем сезоне 32-летний форвард забросил 3 шайбы в 20 играх. В прошлом регулярном чемпионате у него было 54 гола в 80 играх.
Последние 2 матча команды он пропустил из-за травмы.
«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы сбалансировать свою игру и преодолеть трудности. У меня в карьере их было достаточно.
Я не сужу себя по результатам – всегда ориентируюсь на процесс. Важная часть моей игры – результативность, которая помогает команде побеждать. Когда ты не играешь, то не можешь ничего сделать.
Выбывать из игры – вот это тяжело с точки зрения психологии. Но здесь нет связи с текущими показателями или сравнением прошлого сезона с нынешним», – сказал Хайман.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
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