Хайман о 3 шайбах в 20 играх после 54 голов в прошлом сезоне: «У меня в карьере было достаточно трудностей. Я не сужу себя по результатам – ориентируюсь на процесс»

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман высказался о спаде своей результативности.

В текущем сезоне 32-летний форвард забросил 3 шайбы в 20 играх. В прошлом регулярном чемпионате у него было 54 гола в 80 играх.

Последние 2 матча команды он пропустил из-за травмы.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы сбалансировать свою игру и преодолеть трудности. У меня в карьере их было достаточно.

Я не сужу себя по результатам – всегда ориентируюсь на процесс. Важная часть моей игры – результативность, которая помогает команде побеждать. Когда ты не играешь, то не можешь ничего сделать.

Выбывать из игры – вот это тяжело с точки зрения психологии. Но здесь нет связи с текущими показателями или сравнением прошлого сезона с нынешним», – сказал Хайман .