Хайман о конце 10-матчевой безголевой серии: «Я не беспокоился и был уверен, что смогу забить. Получал много моментов, но шайба не шла в ворота»
Форвард «Эдмонтона» не мог забить на протяжении первых десяти матчей регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне Хайман забросил 54 шайбы в регулярке.
В двух последних играх он набрал 3 (2+1) очка, включая победный гол в ворота «Калгари» (4:2).
«Доказал, что могу забивать в НХЛ – голы в двух играх подряд. Я получал много шансов в первых 10 играх, но шайбы просто не шли в ворота.
Приятно забить важный гол, причем в решающий момент игры [c «Калгари»], чтобы помочь нам одержать победу.
Ты просто не даешь себе расстраиваться. У меня была куча моментов, много хороших бросков.
Я был уверен, что смогу забивать в этой лиге, так что не особо беспокоился», – сказал форвард «Эдмонтона» Зак Хайман.
Хайман о 0+0 в 7 играх за «Эдмонтон»: «Досадно, что это происходит в начале. В прошлом сезоне был такой отрезок, но никто ничего не говорил – тогда я уже набрал статистику»
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