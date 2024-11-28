Юрзинов о драфте КХЛ: «В НХЛ особые условия. Наш хоккей ближе к европейскому, но даже в Старом Свете не додумались до ярмарки новичков. Жонглирование молодыми игроками вряд ли способствует их развитию»

Владимир Юрзинов высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Интересно ваше мнение по теме драфта новичков в КХЛ.

– Мне эта тема не очень интересна.

– Почему?

– По одной и главной причине – она в основном из категории «купи – продай». Жонглирование молодыми хоккеистами, покупки и продажи вряд ли способствуют их развитию. У нас во все времена очень хорошо работали клубные вертикали.

Тот же Тарасов знал каждого талантливого юниора из молодежной системы ЦСКА , за развитие каждого строго спрашивал с тренера команды его возраста.

Не очень хорошо знаю, как работает система драфта в НХЛ . Но в хоккее НХЛ совершенно особые условия. Наш хоккей ближе к европейскому, но даже в Старом Свете не додумались до ярмарки новичков.

И мне тем более непонятно, зачем она нужна нашему хоккею. И как поможет «находить и воспитывать», а не «покупать и продавать», – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.