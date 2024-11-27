«Витязь» намерен расстаться с защитником Русланом Педаном (Metaratings)
«Витязь» хочет расстаться с Русланом Педаном.
Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба намерен расстаться с защитником после того, как игроку найдут новое место работы.
Контракт хоккеиста с «Витязем» рассчитан до конца нынешнего сезона.
В сезоне-2024/25 в активе Руслана Педана 15 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 7».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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