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«Витязь» намерен расстаться с защитником Русланом Педаном (Metaratings)

«Витязь» хочет расстаться с Русланом Педаном.

Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба намерен расстаться с защитником после того, как игроку найдут новое место работы.

Контракт хоккеиста с «Витязем» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2024/25 в активе Руслана Педана 15 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 7».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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