«Витязь» намерен расстаться с защитником Русланом Педаном (Metaratings)

«Витязь» хочет расстаться с Русланом Педаном.

Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба намерен расстаться с защитником после того, как игроку найдут новое место работы.

Контракт хоккеиста с «Витязем » рассчитан до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2024/25 в активе Руслана Педана 15 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 7».