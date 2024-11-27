Биссоннетта атаковали 4 человека в ресторане в Аризоне – с него сорвали рубашку и били ногам в область головы. У экс-хоккеиста НХЛ распухла челюсть

Пол Биссоннетт поделился деталями драки в ресторане в Аризоне.

Ранее сообщалось , что на бывшего хоккеиста клубов НХЛ напали в стейк-хаусе в Аризоне – он заступился за персонал заведения. Полиция задержала участников конфликта с игроком.

«Я хватаю парня за руку и говорю: «Слушай, приятель, если ты продолжишь доставать персонал, мы выйдем на улицу и у нас будут проблемы».

В ту минуту, когда я это произнес, парень рядом с ним начал наносить удары. И дальше, как вы понимаете, на меня набросились около четырех парней. Мы были в центре ресторана, я принимал удары, меня толкнули к стойке, с меня сорвали рубашку», – сказал Пол Биссоннетт.

Биссоннетт утверждает, что драка продолжилась на парковке и рассказал, что несколько раз оказался на земле и получил не менее трех ударов ногами в область головы.

«Я рад, что забежал в аптеку, хотя женщина, работающая там, сказала: «Сэр, вы не можете быть здесь». Я ответил: «Мэм, там стая гиен, которая готова напасть на меня, если я выйду из магазина».

Биссоннетт был доставлен в больницу и сообщил, что после инцидента он испытывает сильную боль: его челюсть распухла, а горло испытывает сильный дискомфорт из-за ударов ногами.