Шмалц сделал две передачи в матче с «Монреалем». Форвард «Юты» набрал 0+18 в 22 матчах сезона НХЛ
Ник Шмалц сделал две голевые передачи в матче против «Монреаля».
«Юта» обыграла «Канадиенс» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Юты» Ник Шмалц выполнил две результативных передачи в этом матче, одну из которых на Михаила Сергачева в овертайме.
В этом сезоне Шмалц набрал 18 (0+18) очков в 22 матчах регулярного чемпионата при полезности минус 6 и среднем игровом времени 18:27.
В прошлом чемпионате форвард забил 22 гола и сделал 39 передач в 79 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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