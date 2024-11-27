Шмалц сделал две передачи в матче с «Монреалем». Форвард «Юты» набрал 0+18 в 22 матчах сезона НХЛ

Ник Шмалц сделал две голевые передачи в матче против «Монреаля».

«Юта» обыграла «Канадиенс» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Юты» Ник Шмалц выполнил две результативных передачи в этом матче, одну из которых на Михаила Сергачева в овертайме.

В этом сезоне Шмалц набрал 18 (0+18) очков в 22 матчах регулярного чемпионата при полезности минус 6 и среднем игровом времени 18:27.

В прошлом чемпионате форвард забил 22 гола и сделал 39 передач в 79 матчах.