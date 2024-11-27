«Нэшвилл» расстался с четырьмя игроками первого раунда драфта.

«Нэшвилл» расстался со всеми хоккеистами, выбранными в первом раунде с 2016 по 2020 годы.

«Предаторс» ранее поместили защитника Данте Фаббро на драфт отказов, откуда его забрал «Коламбус». Хоккеист был задрафтован «Нэшвиллом » в 2016 году под общим 17-м номером.

В 2017 году клуб выбрал форварда Эели Толванена под общим 30-м номером на драфте. Он через драфт отказов перешел в «Сиэтл» по ходу сезона-2022/23.

В 2018 году клуб не выбирал в первом раунде, а в 2019 году задрафтовал Филипа Томазино (1-й раунд, 24-й номер), которого ранее обменял в «Питтсбург».

В 2020 году «Нэшвилл» задрафтовал Ярослава Аскарова под общим 11-м номером. В прошедшее межсезонье вратаря обменяли в «Сан-Хосе».