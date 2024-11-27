«Нэшвилл» расстался со всеми хоккеистами, выбранными в первом раунде с 2016 по 2020 годы
«Нэшвилл» расстался с четырьмя игроками первого раунда драфта.
«Нэшвилл» расстался со всеми хоккеистами, выбранными в первом раунде с 2016 по 2020 годы.
«Предаторс» ранее поместили защитника Данте Фаббро на драфт отказов, откуда его забрал «Коламбус». Хоккеист был задрафтован «Нэшвиллом» в 2016 году под общим 17-м номером.
В 2017 году клуб выбрал форварда Эели Толванена под общим 30-м номером на драфте. Он через драфт отказов перешел в «Сиэтл» по ходу сезона-2022/23.
В 2018 году клуб не выбирал в первом раунде, а в 2019 году задрафтовал Филипа Томазино (1-й раунд, 24-й номер), которого ранее обменял в «Питтсбург».
В 2020 году «Нэшвилл» задрафтовал Ярослава Аскарова под общим 11-м номером. В прошедшее межсезонье вратаря обменяли в «Сан-Хосе».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости