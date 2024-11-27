«Сан-Хосе» вернул Аскарова в АХЛ. Вратарь пропустил 4 шайбы в 2 матчах в сезоне НХЛ

Ярослав Аскаров отправлен в АХЛ.

«Сан-Хосе» вернул российского голкипера в «Сан-Хосе Барракуда » и перевел оттуда защитника Джека Томпсона.

«Шаркс» с Ярославом Аскаровым в воротах выиграли прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (7:2). Российский голкипер отразил 22 из 24 бросков.

В двух матчах за «Сан-Хосе» в этом сезоне Аскаров пропустил в среднем 1,96 шайбы и отражал 92,7% бросков.