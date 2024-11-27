«Сан-Хосе» вернул Аскарова в АХЛ. Вратарь пропустил 4 шайбы в 2 матчах в сезоне НХЛ
Ярослав Аскаров отправлен в АХЛ.
«Сан-Хосе» вернул российского голкипера в «Сан-Хосе Барракуда» и перевел оттуда защитника Джека Томпсона.
«Шаркс» с Ярославом Аскаровым в воротах выиграли прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (7:2). Российский голкипер отразил 22 из 24 бросков.
В двух матчах за «Сан-Хосе» в этом сезоне Аскаров пропустил в среднем 1,96 шайбы и отражал 92,7% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Сан-Хосе»
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