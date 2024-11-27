6

«Сан-Хосе» вернул Аскарова в АХЛ. Вратарь пропустил 4 шайбы в 2 матчах в сезоне НХЛ

Ярослав Аскаров отправлен в АХЛ.

«Сан-Хосе» вернул российского голкипера в «Сан-Хосе Барракуда» и перевел оттуда защитника Джека Томпсона.

«Шаркс» с Ярославом Аскаровым в воротах выиграли прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (7:2). Российский голкипер отразил 22 из 24 бросков.

В двух матчах за «Сан-Хосе» в этом сезоне Аскаров пропустил в среднем 1,96 шайбы и отражал 92,7% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Сан-Хосе»
logoАХЛ
logoЯрослав Аскаров
logoСан-Хосе Барракуда
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoДжек Томпсон
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сергачев – 1-я звезда матча с «Монреалем»: побденый гол в овертайме, «плюс 3» и рекордные в сезоне 30:43 на льду
636 минут назадВидео
НХЛ. «Бостон» проиграл «Ванкуверу», «Монреаль» уступил «Юте» в овертайме
2046 минут назад
Серебряков о 2 победах за «Авангард»: «Я хочу играть, получаю удовольствие от происходящего. Уверен, моя лучшая форма еще впереди»
9вчера, 20:28
Роман Ротенберг: «У меня есть старые краги, деревянные клюшки. Шлем великий – в таком Гретцки играл, Курри. Стараюсь коллекционировать»
7вчера, 19:59
Никитин о 0:3 от «Динамо»: «Видим выгорание у ребят. Точка роста здесь – уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать. Концентрируемся на этом»
8вчера, 19:45
«Динамо» выиграло 6-й матч подряд
6вчера, 19:18
КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Трактору», «Динамо» Москва победило «Локомотив», «Металлург» проиграл «Авангарду»
192вчера, 19:04
Рирден не возглавит «Авангард» («Матч ТВ»)
27вчера, 18:59
Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Реализация страдает. Некоторые ребята играют хуже, чем в прошлом сезоне. Козыри Петунина на пятаке нивелируются тем, что партнеры не доводят до него шайбу»
5вчера, 18:54
Роман Ротенберг о любви к футболу: «У меня брат футболист, я сам тоже играл. За «Зенитом» слежу, смотрю испанскую лигу, «Барселону», «Реал»
95вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Нью-Джерси» Майер дисквалифицирован на один матч из-за удара клюшкой в лицо Л’Эро
12 минут назадВидео
Агент Бережного: «Переход в СКА можно назвать как «гром среди ясного неба». Пока он не до конца все осознал. Надеемся, он как минимум станет первым номером фарм-клуба»
2вчера, 20:20
Гру об игре «Трактора»: «Очки, что мы заработали в октябре, будут важны в концовке регулярки. Уровень конкуренции в КХЛ высокий – мы довольны нашим местом в таблице»
8вчера, 20:13
Алексей Кудашов: «С «Локомотивом» есть опасность во всем: проиграть, получить травму. Когда соперник много атакует, приходится блокировать. Мы правильно сыграли»
4вчера, 19:38
Вратарь «Динамо» Миска сделал 1-й шатаут в КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом»
10вчера, 19:28
Сергей Звягин: «Серебряков хорошо вошел, помог «Авангарду». Мы уверены в каждом из наших вратарей»
9вчера, 18:46
Агент Лихачева: «Ищем варианты, чтобы он на выгодных для «Локомотива» условиях перешел в другой клуб или был отдан в аренду»
2вчера, 17:55
Депутат Свищев о словах Гретцки про Овечкина: «Пример того, как должны вести себя величайшие спортсмены. Гашеку надо поучиться у него»
вчера, 17:32
Майкл Пелино: «Каждое утро захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю лигу»
вчера, 15:54
«Лада» расторгла контракт с Греко
вчера, 15:14