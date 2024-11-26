Потапов о Дитце и «Авангарде»: «Даррен в определенный момент сослался на травму, которой не было. Обиделся, убрали из большинства»
Алексей Потапов рассказал о поведении Даррена Дитца в «Авангарде».
22 ноября клуб и хоккеист растогли соглашение по согласию сторон.
Он не играл за команду с 31 октября.
«Насколько я знаю, в определенный момент сослался на травму, которой не было. Типа того, что обиделся, убрали из большинства, и закосил на травму.
Проверили его везде, где могли, ничего не нашли – и на карандаш повесили.
Прекрасно понимаю принципиальность в вопросе с Дитцем, полностью поддерживаю. Почему ему можно так делать, а другим нельзя?» – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
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