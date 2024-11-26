«Питтсбург» выменял Томазино у «Нэшвилла» на выбор в 4-м раунде драфта. У форварда 0+1 в 11 играх в сезоне

«Питтсбург» выменял форварда Филипа Томазино у «Нэшвилла».

«Предаторс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2027, изначально принадлежавший «Рейнджерс».

23-летний Томазино в текущем сезоне набрал 1 (0+1) очко в 11 играх при 50% на точке. В сентябре он подписал контракт на год и 825 тысяч долларов.

Нападающий был выбран «Предаторс» в первом раунде драфта-2019 под общим 24-м номером. В общей сложности у него 159 игр в регулярках лиги и 71 (23+48) балл.