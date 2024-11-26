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Веренски, Рантанен и Уолл – звезды недели в НХЛ. Защитник «Коламбуса» набрал 2+5 в 3 матчах

Зак Веренски признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал вратарь «Торонто» Джозеф Уолл, одержавший 2 победы в 2 матчах. Американский голкипер отразил 54 из 56 бросков и сделал шатаут в игре с «Вегасом» (3:0). 

Второй звездой признан форвард «Колорадо» Микко Рантанен, набравший 7 (2+5) очков в 3 матчах. 

Первой звездой назван защитник «Коламбуса» Зак Веренски, который отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 3 играх. 

Веренски набрал 5 очков в матче с «Тампой», установив рекорд «Коламбуса» среди защитников. У него 19 баллов в 19 играх сезона НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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