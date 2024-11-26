Веренски, Рантанен и Уолл – звезды недели в НХЛ. Защитник «Коламбуса» набрал 2+5 в 3 матчах

Зак Веренски признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал вратарь «Торонто » Джозеф Уолл , одержавший 2 победы в 2 матчах. Американский голкипер отразил 54 из 56 бросков и сделал шатаут в игре с «Вегасом» (3:0).

Второй звездой признан форвард «Колорадо » Микко Рантанен , набравший 7 (2+5) очков в 3 матчах.

Первой звездой назван защитник «Коламбуса» Зак Веренски , который отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 3 играх.

Веренски набрал 5 очков в матче с «Тампой», установив рекорд «Коламбуса» среди защитников. У него 19 баллов в 19 играх сезона НХЛ