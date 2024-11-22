Веренски набрал 5 очков в матче с «Тампой», установив рекорд «Коламбуса» среди защитников. У него 19 баллов в 19 играх сезона НХЛ

Зак Веренски установил рекорд «Коламбуса» по очкам за матч для защитников.

«Блю Джекетс» обыграли «Тампу » (7:6 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник «Коламбуса » Зак Веренски набрал 5 (2+3) очков, в том числе забив победный гол в овертайме.

Хоккеиста признали первой звездой встречи. Веренски установил рекорд «Коламбуса» по очкам за матч среди защитников.

В этом сезоне Веренски отметился 19 (6+13) баллами в 19 матчах чемпионата при среднем игровом времени 25:45.