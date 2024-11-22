Веренски набрал 5 очков в матче с «Тампой», установив рекорд «Коламбуса» среди защитников. У него 19 баллов в 19 играх сезона НХЛ
Зак Веренски установил рекорд «Коламбуса» по очкам за матч для защитников.
«Блю Джекетс» обыграли «Тампу» (7:6 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Коламбуса» Зак Веренски набрал 5 (2+3) очков, в том числе забив победный гол в овертайме.
Хоккеиста признали первой звездой встречи. Веренски установил рекорд «Коламбуса» по очкам за матч среди защитников.
В этом сезоне Веренски отметился 19 (6+13) баллами в 19 матчах чемпионата при среднем игровом времени 25:45.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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