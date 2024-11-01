Скольких игроков Ротенберг тренировал в СКА? Мы посчитали всех

Много удивительных цифр.

Роман Ротенберг – главный тренер СКА . Кажется, что так было всегда, но нет: он провел на этом посту меньше трех лет – 1035 дней (круглая дата, поздравляем ).

Для российских тренеров это огромный срок. Дольше Ротенберга в одном клубе работают только пять его коллег:

За 34 месяца в должности Ротенберг изменил петербургский клуб до неузнаваемости.

Итак, главная цифра – сколько игроков прошло через Ротенберга

СКА в январе-2022 и в октябре-2024 – это две совершенно разные команды. Среди действующих игроков СКА только четверо оказались в клубе до того, как Ротенберг ступил на лавку.

Из этой четверки Ротенберг проигрывает одному: в биографии Михаила Воробьева 213 матчей за СКА, у тренера – 203. Но разрыв постепенно сокращается: в нынешнем сезоне Воробьев пропустил 4 из 16 игр команды.

Главный тренер объясняет это исключительно хоккейными причинами, но, зная о его любви к разного рода калькуляциям, как не думать о конспирологических версиях.

«Это не тактическая вариативность, – говорил Ротенберг об отсутствии Воробьева 8 октября. – Это решение тренерского штаба, так же, как и по Никите Серебрякову и другим ребятам. Вот вы задаете вопросы, почему не играл Сережа Толчинский. Ну, потому что мы с ним работали – и сейчас он здорово играет. Значит, хорошо работаем. Миша Воробьев – то же самое. Он в команде, тренируется, мы его готовим дальше. Но в то же время надо понимать, что все должно быть честно и объективно».

Честность и объективность Ротенберга привели СКА к тому, что в последних 203 матчах приняли участие 106 игроков – при расчетах учитывались все, кто с 4 января 2021 года хотя бы раз попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата или плей-офф.

За первые 3,5 месяца Ротенберга под его руководством сыграли 38 человек. Рекорд по объему ротации принадлежит его первому полноценному сезону во главе клуба. В сезоне-2022/23 форму СКА надевали 52 игрока: 7 вратарей, 15 защитников, 30 нападающих. За все время почти половина (61) не продержались в клубе больше одного сезона.

В этом году СКА задал нижнюю планку – пока задействовали всего 32 игроков. Таково влияние изменений в регламенте: с этого сезона на односторонние контракты нельзя подписать больше 25 хоккеистов.

Но Питер еще может расшириться: лимит двусторонних контрактов гораздо мягче – 45. Как минимум один человек пополнит список этого сезона: вратарь Павел Мойсевич восстанавливается после травмы, и Ротенберг уже неоднократно упоминал о его важности для команды.

По контрактам, которые СКА заключает в последние два года, может сложиться впечатление, что петербуржцы строят команду на перспективу. Лишь у 10 из 32 игроков соглашения истекают по окончании этого сезона. Еще 8 хоккеистов заключили долгосрочные по российским меркам контракты.

Никита Серебряков, Никита Зайцев, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Евгений Кузнецов, Владимир Алистров, Сергей Сапего в разное время договорились на 4 года; Сергей Толчинский – на 5 лет.

В отличие от большинства клубов мира, большой контракт в СКА не гарантирует ни длительное сотрудничество, ни место в составе. Уже по ходу этого сезона в глубокий запас попадали Григоренко и Толчинский. Лучший вратарь позапрошлого сезона Серебряков окончательно потерял доверие тренера – он вне заявки уже несколько матчей, ходят слухи о скором обмене. Сапего появился на льду только в двух играх.

Ассистент Ротенберга – самая стабильная работа в СКА

Островок стабильности в СКА – тренерский мостик. Многие помощники Ротенберга почти не меняются: Альберт Лещев, Константин Шафранов, Алексей Бабинцев, Даниэль Бохнер ассистируют Роману с его первого дня. Перед сезоном клуб отказался от услуг Сергея Зубова, но и разрывом это не назвать – тренер перешел на позицию главного в дружественный «Сочи».

Формально в СКА не только Владимир Юрзинов, на которого постоянно ссылается Ротенберг, но и Валерий Брагин. Именно его Роман сменил в январе-2021 в должности главного – сейчас тренер золотой молодежки-2011 обозначен на сайте клуба как консультант.

Тренерская особенность СКА – три специалиста по работе с вратарями: Максим Соколов, Юрий Ключников и Андрей Комиссаров. Последний меньше всего известен и обладает самым скромным послужным списком: не играл на высшем уровне, а до мая-2023 работал с молодежными командами СКА.

Ключников переехал в Петербург из «Адмирала» – за 5 месяцев до того, как тем же маршрутом проследовал Серебряков. Вместе они провели один блестящий сезон – весной 2023-го владивостокский клуб впервые в истории прорвался во второй раунд плей-офф, а Серебрякова признали лучшим вратарем лиги.

Сейчас оба в опале: Ключников и Серебряков смотрят за матчами СКА на соседних местах из вип-ложи. На пресс-конференциях Ротенберг не упоминает Ключникова даже при обсуждении вратарских вопросов – каждый раз ссылается на Соколова.

Вот цитата главного тренера от 7 октября: «У нас есть Максим Анатольевич Соколов, который является тренером вратарей с этого сезона. Да, мы поменяли тренера вратарей. И это сложная задача, вы знаете — найти вратаря‑победителя».

А вот от 11 октября: «Максим Анатольевич Соколов будет готовить и тренировать всех наших вратарей, чтобы мы всегда имели возможность побеждать за счет правильной игры всей нашей команды и, конечно, вратарей».

С таким подходом в безопасности может ощущать себя только один человек из СКА.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев