Квартальнов после 2:3 от «Автомобилиста»: «Когда снежный ком идет, нужно его остановить. Чтобы запряглось, все должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат»

Дмитрий Квартальнов высказался после матча против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Ожидали тяжелую игру, что будет мало энергии. Забили два гола в большинстве, должны были победить, но третий период опять проиграли. Тут нужно брать на себя ответственность, концентрацию здесь, которой, к сожалению, нет.

Проблемы у команды в области психологии? Согласен. Здесь только момент в концентрации, ответственности, мелочей просто не бывает. Когда снежный ком идет, нужно его остановить. Чтобы запряглось, все должно пойти с тележным скрипом.

Ребята должны делать результат, мы полагаемся на ведущих ребят, но пропускаем [в их присутствии на льду]. Это настораживающий момент. Игра длится 60 минут.

Ждать ли перемен в составе перед матчем с «Трактором»? У нас и ротировать некого. Может, будем кого-то вызывать. Согласен, нужен посвежее кто-то», – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .