Квартальнов после 2:3 от «Автомобилиста»: «Когда снежный ком идет, нужно его остановить. Чтобы запряглось, все должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат»
«Ожидали тяжелую игру, что будет мало энергии. Забили два гола в большинстве, должны были победить, но третий период опять проиграли. Тут нужно брать на себя ответственность, концентрацию здесь, которой, к сожалению, нет.
Проблемы у команды в области психологии? Согласен. Здесь только момент в концентрации, ответственности, мелочей просто не бывает. Когда снежный ком идет, нужно его остановить. Чтобы запряглось, все должно пойти с тележным скрипом.
Ребята должны делать результат, мы полагаемся на ведущих ребят, но пропускаем [в их присутствии на льду]. Это настораживающий момент. Игра длится 60 минут.
Ждать ли перемен в составе перед матчем с «Трактором»? У нас и ротировать некого. Может, будем кого-то вызывать. Согласен, нужен посвежее кто-то», – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий