Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за игру, отразив 24 из 28 бросков «Далласа»
Андрей Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за игру.
Вратарь «Тампы» отразил 24 из 28 бросков в матче с «Далласом» (2:4).
Россиянин прервал серии из 3 побед подряд и 4 матчей подряд с 2 или менее пропущенными шайбами.
В 16 играх в текущем сезоне у Василевского 9 побед при 91,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,26.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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