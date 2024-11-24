Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за игру, отразив 24 из 28 бросков «Далласа»

Андрей Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за игру.

Вратарь «Тампы » отразил 24 из 28 бросков в матче с «Далласом » (2:4).

Россиянин прервал серии из 3 побед подряд и 4 матчей подряд с 2 или менее пропущенными шайбами.

В 16 играх в текущем сезоне у Василевского 9 побед при 91,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,26.