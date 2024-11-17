«Колорадо» поместил Георгиева в список травмированных. Вратарь пропустил прошлый матч команды с «Вашингтоном»

Александр Георгиев помещен в список травмированных.

Российский голкипер «Колорадо » ранее не принял участие в матче против «Вашингтона» (2:5) из-за повреждения верхней части тела.

В этом сезоне Александр Георгиев провел 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ , пропуская в среднем 3,56 шайбы и отражая 86,4% бросков.