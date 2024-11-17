«Колорадо» поместил Георгиева в список травмированных. Вратарь пропустил прошлый матч команды с «Вашингтоном»
Александр Георгиев помещен в список травмированных.
Российский голкипер «Колорадо» ранее не принял участие в матче против «Вашингтона» (2:5) из-за повреждения верхней части тела.
В этом сезоне Александр Георгиев провел 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,56 шайбы и отражая 86,4% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Колорадо»
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