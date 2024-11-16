Георгиев не вошел в заявку на матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Аннунен пропустил 3 шайбы после 6 бросков и был заменен, Майнер дебютировал в НХЛ

Александр Георгиев не сыграл с «Вашингтоном» из-за травмы.

Вратарь «Колорадо » не был включен в заявку на матч против «Кэпиталс» (2:5) из-за травмы верхней части тела.

Отмечается, что серьезной она не является, и россиянин должен вернуться в строй со дня на день.

Тандем вратарей «Эвеланш» в матче составили Юстус Аннунен и вызванный из АХЛ Трент Майнер.

Финн пропустил 3 шайбы после 6 бросков и был заменен, уступив место в воротах 23-летнему канадцу. Майнер дебютировал в лиге, отразив 12 из 13 бросков (последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота).