Капризов не набрал очки во 2-м матче подряд. Форвард «Миннесоты» пропустил часть 2-го периода против «Лос-Анджелеса» из-за попадания шайбы в лицо
Кирилл Капризов не набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» не сделал результативных действий в игре против «Лос-Анджелеса» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин заработал полезность «минус 2», нанес один бросок по воротам и провел на льду 17:10 (3:47 – в большинстве).
Во втором периоде Кириллу Капризова попала шайба в лицо, после чего он отправился в раздевалку и пропустил 12 минут матча. Хоккеист вернулся на лед в третьем отрезке встречи.
На счету форварда 21 (7+14) балл за результативность 12 матчах в этом сезоне НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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