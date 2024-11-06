Капризов не набрал очки во 2-м матче подряд. Форвард «Миннесоты» пропустил часть 2-го периода против «Лос-Анджелеса» из-за попадания шайбы в лицо

Кирилл Капризов не набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» не сделал результативных действий в игре против «Лос-Анджелеса » (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Россиянин заработал полезность «минус 2», нанес один бросок по воротам и провел на льду 17:10 (3:47 – в большинстве).

Во втором периоде Кириллу Капризова попала шайба в лицо, после чего он отправился в раздевалку и пропустил 12 минут матча. Хоккеист вернулся на лед в третьем отрезке встречи.

На счету форварда 21 (7+14) балл за результативность 12 матчах в этом сезоне НХЛ.