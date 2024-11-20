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«Подстригся – и партнеры спросили: «Куда делся Ягр?» Неожиданный бонус «Локомотива»

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Лучший защитник МХЛ выбил себе место в основе.

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Матч «Локомотива» с «Витязем», который состоялся накануне, получился довольно значимым: в составе Ярославля на лед вышло сразу 18 воспитанников клуба. Среди них был и 19-летний Марк Ульев – на игру он был заявлен седьмым защитником, но свои 15:52 за вечер все же получил. Хотя это его дебютный сезон во взрослом хоккее. 

Марк Ульев родился в Рыбинске – и там же встал на коньки. В 8 лет перешел в «Локомотив» и прошел всю ярославскую систему: от детской школы до теперь уже команды КХЛ.

Первые два сезона на молодежном уровне Ульев не так часто демонстрировал атакующие навыки. Все изменилось с приходом тренера Олега Таубера, который не стал ограничивать ведущего защитника. Марк раскрылся как настоящий бомбардир: набрал 40 (8+32) очков в 53 матчах регулярки-2023/24 при показателе полезности «+52», помог «Локо» дойти до финала Кубка Харламова и был признан лучшим защитником сезона. Успехи 19-летнего игрока заметили в первой команде: Ульев прошел предсезонку с «Локомотивом», где в итоге и начал сезон. В первом же матче с «Металлургом» Марк провел на льду почти 17 минут (21 смену). А к 20 ноября молодой защитник провел уже 22 матча за «Локомотив», в которых набрал 0+4.

В большом интервью Марк Ульев рассказал о разговорах с Игорем Никитиным, своей молодежной карьере, смене имиджа и футболе.

«Каждый в «Локомотиве» думает о Кубке Гагарина»

Что помогает «Локомотиву» так уверенно лидировать в чемпионате?

– Приходя каждый день на тренировку или игру, я вижу, что каждый человек думает о Кубке Гагарина. Игорь Валерьевич постоянно разговаривает с нами на собраниях и объясняет, что нужно подправить, где сыграть лучше, а чего лучше вообще не допускать. Ну и сама система «Локомотива» – вот и все.

Статус клуба и его задачи давят на вас, молодого игрока?

– Здесь большая ответственность за ошибку. «Локомотив» идет на первом месте Западной конференции, поэтому мы должны играть безошибочно. Если ты рискуешь и допускаешь ошибку, то должен обязательно ее исправить.

Вы уже научились рисковать в КХЛ?

– Я совершаю «правильные действия», как говорит Дмитрий Сергеевич Юшкевич. В игре с «Витязем» (14 октября – прим.) решил рискнуть и отдал передачу вдоль синей линии, но шайбу сразу перехватили и вышли в ноль. Хорошо, что не забили. А недавно в матче с минским «Динамо» я впервые обыграл соперника на синей линии.

Как на такие ошибки реагирует тренерский штаб?

– В матче с «Витязем» меня не посадили после ошибки, но следующую игру я пропустил: тренеры сказали подумать и разобраться в себе. Я очень сильно расстроился, не могу простить, когда подвожу команду. Когда увидел, что меня нет в составе, сразу позвонил папе – он сказал: «Ничего страшного, у всех бывают ошибки. Главное – не зацикливаться на этом и работать дальше». Я тогда в сердцах ответил, что теперь не знаю, когда вообще буду в составе. Понимал, что совершил очень грубую ошибку.

Ожидали, что будете так много времени проводить в первой команде?

– Летом мне говорили готовиться к предсезонке с первой командой. Я это делал, но не думал о том, что в сезоне буду играть практически в каждом матче и получать по 15-16 минут. Дмитрий Сергеевич даже спрашивал у меня: «Вот ты сам ожидал, что будешь так много играть?» Я отвечал, что нет. Игорь Валерьевич уже говорил, что я стал «неожиданным бонусом для команды».

Что помогло получить кредит доверия и завоевать место в «Локомотиве»?

– Неуступчивый характер и выполнение тренерской установки. Игорь Валерьевич разговаривал со мной перед сезоном. Он объяснял, за счет чего я могу играть в КХЛ. Дмитрий Сергеевич тоже мне постоянно про это говорит. Одна из таких вещей – катание. Нужно всегда быть в движении, потому что если защитник встанет, то его могут сразу обыграть. Еще надо постоянно крутить головой, видеть площадку и отдавать качественные передачи.

Вы ко всему оказались готовы на новом уровне?

– Я проседал при игре клюшка в клюшку. Раньше в МХЛ играл только в тело, там ребята все-таки были поменьше, а в КХЛ пришлось другим брать. Игорь Валерьевич с Дмитрием Сергеевичем говорили, что в КХЛ мне бесполезно бить в тело, потому что я сам буду постоянно отлетать. Они советуют идти в стык клюшка в клюшку, чтобы соперник не успел посмотреть на партнера и отдать передачу.

Ваши 28 силовых приемов как будто говорят об обратном.

– Просто иногда, когда ты идешь в стык, нужно подсесть под соперника и ударить ему не в плечо, а в руки или живот – тогда игроку становится больнее. Летом Дмитрий Сергеевич учил меня тому, как действовать при игре в углу или у борта.

У вас в карьере есть любимые хиты?

– В матче против «Риги» в своем дебютном сезоне МХЛ я поймал нападающего на мельницу. Он начал убирать меня под себя, но я прочитал этот момент. В КХЛ пока не было каких-то запоминающихся силовых.

При подходящем случае рискнете сделать мельницу в КХЛ?

–  Не думал об этом. Я и в молодежке не планировал ту мельницу, просто получилось прочитать соперника наперед и подсесть. Будет момент – сделаю так и в КХЛ. При игре в тело главное быть уверенным и не получить удаление.

«Демидов опытнее и мастеровитее, но у Сурина сильнее характер»

Матч против «Сибири» носит для вас принципиальный характер? Бывший главный тренер «Локо» Ярослав Люзенков работает там ассистентом.

– Нет, обычный матч. Перед предсезонным турниром мы с Ярославом Игоревичем встретились и поболтали. Он очень доверял мне во втором сезоне МХЛ, мне тоже нравился этот тренер. Выходя на лед, ты не смотришь, кто напротив тебя: тренер или бывший партнер, с которым вы играли много лет.

А сыграть против Ивана Демидова важно? С ним вы встречались в финале.

– Перед матчами я всегда разбираю соперников и смотрю, у кого какие сильные стороны. Хочется удивить их и превзойти, тем более Демидов с Бутом считаются лучшими хоккеистами по 2005 году. Я играл вместе с Ваней Демидовым в «Локомотиве», когда он приезжал в Ярославль на пару месяцев. С тех пор мы хорошо дружим. Иногда списываемся, можем поболтать. Всегда хочется против него сыграть, не знаю почему.

Демидов – очевидный лидер в гонке за приз лучшему новичку сезона?

– Думаю, да. Может быть, Егор Сурин составит ему конкуренцию, тем более сейчас он почувствовал уверенность в КХЛ и стал больше играть. Ваня Демидов опытнее и мастеровитее, но у Сурина сильнее характер.

Вы с Суриным, Бутом и Симашевым в раздевалке держитесь своей компанией?

– Я в основном хожу с Бутом и Суриным. Мы вместе обедаем, завтракаем, сидим в номере друг у друга. С Даней я играю практически всю жизнь: сначала по школе, потом в МХЛ, а теперь в КХЛ. Я уже как-то привык, поэтому мы везде ходим вместе. С Егором мы сдружились в «Локо», тоже хорошо общаемся. Со старшими сейчас немного стесняюсь общаться. Когда стану опытнее, тогда буду больше с ними разговаривать. Симашев как раз больше находится со старшими. Все-таки Дима уже третий год в КХЛ, а я только первый.

В октябре у Сурина был отрезок с тремя голами в четырех матчах. Вам тоже хочется открыть счет своим шайбам в КХЛ или не думаете о них?

– Всегда хочется набирать очки, но я понимаю, что сейчас надо сделать ставку на то, чтобы научится играть в защите. Однако в голове все равно сидит желание забить гол. Иногда отдаю партнерам на пустые, но они не забивают, а иногда сам не реализовываю хорошие моменты. У меня в молодежке было то же самое: в первом сезоне вообще не мог забить, а потом пошло.

У вас в МХЛ десять голов в 184 матчах. Почему шайба так редко залетала в сетку?

– У меня не очень хороший бросок, надо его прокачивать. К тому же иногда я специально бросал с расчетом на добивание или подставление. Летом за две недели до начала предсезонки начал ходить в бросковую почти каждый день. Судя по отсутствию голов в КХЛ, прогресса пока нет.

Сколько раз бросаете за одну тренировку?

– Где-то 500. Ходил в бросковую пять раз в неделю, все равно ведь отдых нужен, чтобы руки восстанавливались и мозолей не было.

«Радулов высказал мне по поводу неточной передачи, но потом извинился»

Какой клуб считаете следующим в КХЛ после «Локомотива» по выхлопу своей молодежи?

– «Северсталь». Я общаюсь с Тимуром Мухановым, Михаилом Ильиным, Эмилем Пьяновым и Владимиром Грудининым. Им очень сильно доверяют и дают играть. В «Локомотиве» каждый игрок должен отвечать за свою ошибку, в «Северстали» не так. Еще назову «Торпедо», но это и так все знают: Игорь Ларионов дает играть молодежи.

В КХЛ сейчас зажигают много молодых нападающих: Бут, Сурин, Демидов, Артамонов. А за ровесниками-защитниками вы следите?

– Я ни за кем не слежу, но знаю Матвея Шуравина из ЦСКА. Мы с ним встречались на Кубке Вызова в 2023 году, мне понравилась его игра: Матвей атакующий защитник с хорошим броском. Еще отмечу Никиту Ишимникова. Мы играли в сборной России, провели вместе смен пять. Он тоже хороший атакующий защитник – крупный и рукастый.

Почему молодых нападающих в КХЛ гораздо больше, чем молодых защитников?

– В атаке больше можно рисковать, чем в обороне. Тренеры всегда должны быть уверены в своем защитнике.

Расскажите про смену имиджа: почему решили постричься?

–  Девушка предложила мне попробовать другую прическу. Я подстригся, и мне понравилось.

Первое время было непривычно с новой прической?

– Да. Было ощущение, будто шлем стал великоват. Может, в будущем опять верну предыдущую прическу, кто знает.

В «Локо» из-за волос вас называли «Ягр», а какое прозвище дали в первой команде?

– Просто «Уля».

Александр Радулов лично играл против Яромира Ягра. Не спрашивали у него о том, каким он был в жизни и на льду?

– На предсезонку я пришел уже с короткой стрижкой, и молодые пацаны в «Локомотиве» шутили на этот счет, спрашивали: «Куда делся Ягр?» В один из таких моментов рядом оказался Саня Радулов. Он узнал о моей прошлой прическе и сказал: «Точно, у Ягра была такая же!» Только у него волосы завивались, а у меня были прямыми.

У вас с Радуловым был возрастной барьер?

– Нет. В «Локомотиве» опытные хоккеисты общаются с молодыми так же, как со старшими. Когда в команду подписали Александра Радулова, я удивился. Играть и тренироваться с таким хоккеистом – это большая честь. На первой же тренировке нас поставили в одно звено, мне очень понравилось.

Успели ощутить его эмоциональность на льду уже тогда?

– Конечно. Я ему как-то неточно отдал передачу, он мне высказал по этому поводу. Потом после тренировки извинился и сказал, что это все эмоции. Я его понимаю, потому что в молодежке тоже мог вставить партнеру, если он отдаст неточную передачу или будет играть расслабленно.

Было необычно слышать нагоняй от такого хоккеиста?

– Нет, я ожидал этого, потому что раньше постоянно смотрел за его игрой. Мне нравится энергия Радулова на льду. 

А вы эмоциональный игрок?

– Да. Бывает даже стою на скамейке, потому что переживаю за команду.

«До сих пор больше хочется играть нападающего, но раз уж защитник – значит, стану лучшим»

В «Локомотиве» опытная ось защиты. Вам часто подсказывают партнеры?

– На играх или тренировках защитники часто подходят и подсказывают, если я что-то не так делаю.

В сезоне-2023/24 среди защитников «Локомотива» вы выделяли Мартина Герната. Получается с ним пообщаться в течение сезона?

– Мартин хорошо знает русский язык, так что мы спокойно разговариваем.

У вас английский на каком уровне?

– Новичок. На предсезонке во время одного из завтраков я понял, что не понимаю большинство слов, которые мне говорил Байрон Фроуз. Пришлось общаться через переводчик. Вернувшись домой после предсезонного турнира, начал по чуть-чуть читать и переводить. Пока еще нет серьезных улучшений, но в свободное время стараюсь учить английский.

Звание лучшего защитника сезона МХЛ добавило уверенности перед началом чемпионата?

– Перед чемпионатом-2023/24 я сразу сказал папе: «Если проведу весь сезон в МХЛ, то по любому стану лучшим защитником». Так и получилось. Однако в первой команде твои бывшие заслуги не имеют никакого значения. Ты должен выходить на лед, выполнять установку тренера и доказывать, что ты должен быть на этом месте.

Марк Ульев с Кириллом Кольцовым и наградой лучшему защитнику сезона

В КХЛ у вас «+2», 28 силовых приемов и 21 заблокированный бросок. Довольны этими цифрами?

– Нет, вообще не доволен. Мне не нравится коэффициент полезности, потому что раньше он у меня был намного больше. Непривычно играть с таким маленьким показателем. Хочется улучшить эти цифры и блокировать больше бросков, а мои силовые приемы в КХЛ можно даже не учитывать.

В КХЛ блокировать броски ощутимо больнее, чем в МХЛ?

– В первой же игре с «Металлургом» я заблокировал кистевой бросок Робина Пресса, после чего у меня распухла рука – не мог ее сгибать или разгибать. На следующий матч вышел с обезболивающим, и у меня получилось сыграть с перетянутой рукой. В молодежке я заблокировал больше 200 бросков, но такого со мной не было. А в КХЛ с первого раза очень больно попали.

Сложно было смириться с тем, что в КХЛ у вас нет преимущества в силовой борьбе?

– На предсезонке я постоянно играл в тело, но Игорь Валерьевич ругал меня за это, потому что я пару раз отлетал и нам забивали на тренировках. Он постоянно говорил мне: «Твоя сильная сторона – это игра клюшкой и головой». Дмитрий Сергеевич научил меня правильно хитовать и подлезать под руки. Соперники из-за этого бесятся, мне это очень нравится.

Как вы понимаете, что соперники бесятся? Они вам что-то высказывают?

– Бывает, соперники идут в тело, я подсаживаюсь, и они пролетают мимо или переворачиваются через меня. Потом встают и ругаются, пока бегут за мной сзади.

Вы говорили: «Даже сейчас хочу играть нападающего, а ставят в защиту». В КХЛ это желание улетучилось?

– Нет, до сих пор больше хочется играть нападающего. В атаке все равно легче играется, к тому же хочется забивать и отдавать передачи. Но раз уж я защитник – значит, стану лучшим в этом амплуа. Дмитрий Сергеевич просит защитников подключаться к нападающим четвертым игроком, но я иногда перебарщиваю, за что он меня ругает. После того, как в МХЛ мне два года не разрешали подключаться, на третий сезон я уже ничего не боялся. Может, в КХЛ будет так же. Поживем – увидим.

Вы как-то назвали Игоря Никитина самым сильным тренером России. В чем это проявляется?

– Индивидуальный подход к каждому игроку. Он постоянно разговаривает с нами и объясняет, у кого какие слабые и сильные стороны, а также где нужно добавлять.

«Планировали вынести «Чайку», но победили только 4-2»

В дебютном чемпионате МХЛ вы набрали 13 очков, но во втором сезоне прогресса не случилось: у вас было всего на один балл больше. В чем причина?

– В третий сезон я постоянно играл в большинстве, мог даже провести на льду все две минуты и не замениться – тренер мне ничего об этом не говорил. Во втором сезоне меня редко выпускали в большинстве, к тому же мой бросок не очень хороший.

– Вы говорили, что первые два года в МХЛ вам не давали играть в атаке, почему?

– Когда я пришел в МХЛ, Александр Аркадьевич Ардашев говорил, что сначала нужно научиться играть в защите, запрещал ходить дальше синей линии. Через матчей 15 он разрешил мне понемножку подключаться в атаку. У Ярослава Игоревича Люзенкова тоже был более оборонительный хоккей. Нападающие играли в атаке, а защитники – на синей. Через какое-то время мне разрешили подключаться. А когда на третий год в «Локо» пришел Олег Михайлович Таубер, он просто сказал: «Ты можешь действовать в атаке четвертым игроком и набирать по два очка за матч».

Для вас Александр Никишин – эталон атакующего защитника?

– Я считаю его эталоном универсального защитника в КХЛ. Никишин хорошо играет как в обороне, так и в атаке, мне нравится такой стиль. Есть защитники, которые отлично действуют в нападении, но плохо в обороне, как Тони Деанджело в СКА. С энхаэловцами всегда особенно хочется сыграть. Я следил за Деанджело, он здорово действует впереди. А что касается игры в обороне – во время его смен можно спокойно забивать.

В сезоне МХЛ-2023/24 вы и команда серьезно улучшили результаты. В чем был секрет успеха того «Локо»?

– Команда изменилась во всех аспектах. Коллектив стал сильнее, все парни общались друг с другом и вообще не ссорились: везде друг друга поддерживали на тренировках, но при этом втыкали, если кто-то не дорабатывал. Олег Михайлович поставил нам атакующий хоккей, которого раньше у нас не было.

Каким коллектив был до прихода Таубера?

– Когда я заходил в МХЛ, мне казалось, что «Локо» – это просто команда фамилий, где каждый сам за себя. Когда у нас был Ярослав Игоревич, мне нравился коллектив, но нам все равно чего-то не хватало. Ребята общались кучками: старшие со старшими, молодые с молодыми. В сезоне-2023/24 каждый мог друг с другом поговорить, погулять или сходить в ресторан.

Перед серией с «Чайкой» у вас были реваншистские настроения после поражения в 2023 году?

– Конечно. В полуфинале мы не хотели другого соперника, кроме «Чайки». Планировали «вынести» их 4-0, но не получилось – победили 4-2. Поражения на выезде еще больше нас разозлили. В серии с «Чайкой» никто в команде не смотрел на то, кто из соперников пришел из КХЛ или ВХЛ – мы просто выходили и доказывали, что поражение в прошлом году было ошибкой.

Что не получилось у «Локо» в финале?

– После победы в первом матче серии не было ощущения, что мы выиграли. Как будто эмоций не хватало. Во второй игре нас подвели собственные ошибки. Нужно было забирать тот матч, но мы позволили «СКА-1946» отыграться с 0:2 и в концовке пропустили третий гол. Думаю, этот матч сыграл большую роль – после него удача перенеслась на сторону СКА. Где-то мы сами не дорабатывали, нужно было лучше играть в большинстве и меньшинстве.

Долго переживали то поражение?

– Да, даже сейчас постоянно об этом думаю. Особенно во время игр против СКА в КХЛ и МХЛ. Хотелось сыграть против «СКА-1946» в матче-открытия и показать, что поражение «Локо» в финале было ошибкой.

Параллельно успевали следить за финалом «Локомотива» с «Металлургом»? Для многих результат серии стал сенсацией.

– Для меня это тоже была сенсация. Даже не мог объяснить себе, за счет чего выигрывает «Металлург». Когда я смотрел матчи первой команды и тренировался в ее составе, то вообще не понимал, как можно забить «Локомотиву». Мы настолько плотно играем в обороне, что даже на тренировках ловим шайбы на себя. Любой игрок – защитник это или нападающий – может заблокировать бросок. Я параллельно смотрел финал Кубка Гагарина, но больше думал о своей серии против «СКА-1946». Переживал за первую команду и не мог понять, как она проиграла 0-4. Ждал, что «Локомотив» выиграет 4-0, а не наоборот.

Бут и Симашев проиграли два финала за два дня. Обсуждали с ними это?

– Да. Когда они приехали к нам на следующий день после проигранного финала Кубка Гагарина, оба были очень грустные. Говорили, что после четвертого матча с «Металлургом» было невозможно уснуть. Мы старались поиграть с ними в мяч, пошутить и как-то развеселить, но не получалось. Они настроились на матч против «СКА-1946» и неплохо сыграли, но Даня с Димой сами признавались, что проиграть два финала подряд – это очень тяжело.

После сезона Сергей Мурашов покинул систему «Локомотива». Вы с ним на связи?

– После первого матча с «Металлургом» Мурашов написал мне: «Марик, неплохо, двигайся дальше!». С тех пор больше не списывались. Еще после Церемонии закрытия сезона МХЛ он поблагодарил меня за теплые слова в его адрес во время моей речи.

Следите за «Локо» в сезоне-2024/25?

– Посматриваю, иногда сам прихожу посмотреть. Слежу за Вадиком Дудоровым, мы с ним хорошо дружим. Думаю, в сезоне-2024/25 он станет лучшим бомбардиром МХЛ и дебютирует в КХЛ.

«Я представлял себя с Кубком Харламова, но понимал, что его тяжело выиграть»

Вы родились в Рыбинске. Когда были там в последний раз?

– Прошлым летом, приехал туда в июне, где-то за неделю до предсезонки. Сначала – в деревню к одним бабушке с дедушкой, помог им в огороде, потом поехал к другим. Стараюсь каждое лето приезжать в Рыбинск, потому что бабушкам и дедушкам тоже нужно уделять время.

Вы бы привезли Кубок Харламова в Рыбинск?

– Конечно, в родную школу «Полет». Я представлял себя с Кубком Харламова, но понимал, что его будет тяжело выиграть, потому что нам противостоял звездный состав «СКА-1946».

Посматриваете за результатами местной команды «Полет»?

– Очень редко, где-то раз в месяц могу посмотреть игру. У меня там выступает друг, Никита Защеренский, который играл со мной еще по пятому году в «Локомотиве». А нынешний комментатор Алексей Федорович Конев – мой первый тренер. Интересно послушать его во время матчей.

Расскажите подробнее о своем лете.

– Отдохнул неделю после финала Кубка Харламова, после чего две недели ходил на учебу. Потом у молодых ребят из «Локомотива», некоторых игроков из МХЛ и парней с двусторонними контрактами были сборы. Нас набралось где-то три звена, катались с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем и Игорем Валерьевичем Никитиным. После этих сборов я до середины июня каждый день ходил на учебу и сдавал сессию. При этом постоянно бегал по утрам, играл в футбол, ходил в тренажерный зал и занимался на льду. Еще ездил в Москву, катался там со знакомым.

На море решили не ехать?

– Я ни разу не ездил на море. Следующим летом с девушкой хочу съездить в Турцию. Во время сезона надо подкопить денег, а там уже видно было.

Почему раньше не выбирались к большой воде?

– Я не люблю сидеть на одном месте. Предпочитаю регулярно тренироваться. Раньше одновременно занимался футболом и хоккеем, потом из-за усталости выбрал только хоккей. Летом нужно помогать родителям и бабушкам с дедушками, поэтому об отпуске речь и не заходила.

До скольки лет совмещали хоккей и футбол?

– Я пришел в хоккей в четыре года, а в футбол где-то в шесть лет, и до восьми совмещал эти виды спорта. Когда меня позвали в «Локомотив», я пару месяцев ходил в Рыбинске на футбол и ездил в Ярославль играть в хоккей. Но спустя пару месяцев окончательно определился.

У вас есть любимый футболист?

– Криштиану Роналду. Не из-за наград, а из-за подхода к себе, правильного питания и постоянных тренировок.

Кто из хоккеистов похож на Роналду своим отношением к делу?

– У нас в «Локомотиве» есть Никита Черепанов. Он правильно питается, следит за своим сном, активно тренируется и сам знает, когда и над чем ему нужно работать. В НХЛ есть Нэтан Маккиннон. Мне рассказывали, что у него есть личный шеф-повар, он следит за своим сном, рационом и так далее.

Летом в социальных сетях МХЛ выкладывали фотографию, где вы играли в футбол за команду «Агробизнес». Расскажите об этом опыте.

– Там еще играл Даниил Тесанов, а его знакомый – директор этой компании. Это полупрофессиональная команда, которая выступает в Суперлиге Ярославля. Меня позвали поиграть, провел пять матчей, пока не началась предсезонка.

И как сыграли?

– Вроде неплохо. Одна голевая за пять матчей – это не очень, но я хорошо прессинговал.

У вас есть хобби, помимо футбола?

– Учеба. На выездах просто гуляю, слушаю музыку и разговариваю по видеосвязи с девушкой. Дома мы постоянно гуляем, любим смотреть сериалы, ходить в кино. Также можем прийти к кому-нибудь в гости или пригласить кого-нибудь к себе.

Задачу закрепиться в «Локомотиве» можно считать выполненной?

– Нет, потому что я еще не закрепился в КХЛ. У нас восемь защитников, так что меня могут в любой момент подвинуть.

Вы сыграли 22 матча из 30 – еще не закрепились?

– Мне повезло столько сыграть, потому что у других защитников были травмы: в начале сезона выбыли Рушан Рафиков и Алексей Береглазов. Потом Дима Симышев сломал челюсть, у Никиты Черепанова было растяжение. Возможно, если бы не эти травмы, я не сыграл бы столько матчей.

Закрепиться в «Локомотиве» и постоянно играть в КХЛ остается вашими задачами?

– Конечно, еще хочу достичь показателя полезности «+10».

С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?

– С Роналду и защитником «Колорадо» Самуэлем Жираром – он мой пример для подражания. Спросил бы у него про разные тонкости игры в обороне и атаке, а также про то, как он тренировался и набирал форму. Мне хотелось бы последить за тем, как Роналду ведет себя в обычной жизни. Спросил бы у него про разные тонкости.

Фото: hclokomotiv.ru/Ярослав и Юлия Нееловы, фотоагентство КХЛ

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