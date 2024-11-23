Мальцев о травме Овечкина: «Надо ему в церковь сходить и свечку поставить! Он мог за этот месяц как раз побить рекорд»

Александр Мальцев высказался о травме Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. До травмы Овечкин забил 15 голов в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

39-летний россиянин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Что скажете о травме?

– Я не знаю.

– Обидно ли самому Овечкину?

– Да, конечно, он мог за этот месяц как раз побить рекорд. Надо ему в церковь сходить и свечку поставить!

– Чтобы проклятие снять?

– Да-да.

– Побьет ли он рекорд Гретцки?

– Обязательно побьет. Будем ждать, – сказал олимпийский чемпион Александр Мальцев .