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Мальцев о травме Овечкина: «Надо ему в церковь сходить и свечку поставить! Он мог за этот месяц как раз побить рекорд»

Александр Мальцев высказался о травме Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. До травмы Овечкин забил 15 голов в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ

39-летний россиянин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Что скажете о травме?

– Я не знаю.

– Обидно ли самому Овечкину?

– Да, конечно, он мог за этот месяц как раз побить рекорд. Надо ему в церковь сходить и свечку поставить!

– Чтобы проклятие снять?

– Да-да.

– Побьет ли он рекорд Гретцки?

– Обязательно побьет. Будем ждать, – сказал олимпийский чемпион Александр Мальцев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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