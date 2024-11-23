Мальцев о травме Овечкина: «Надо ему в церковь сходить и свечку поставить! Он мог за этот месяц как раз побить рекорд»
Александр Мальцев высказался о травме Александра Овечкина.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. До травмы Овечкин забил 15 голов в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
39-летний россиянин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Что скажете о травме?
– Я не знаю.
– Обидно ли самому Овечкину?
– Да, конечно, он мог за этот месяц как раз побить рекорд. Надо ему в церковь сходить и свечку поставить!
– Чтобы проклятие снять?
– Да-да.
– Побьет ли он рекорд Гретцки?
– Обязательно побьет. Будем ждать, – сказал олимпийский чемпион Александр Мальцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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